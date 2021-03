Jesper Mathisen ble smittet av korona: – Ikke følt meg veldig syk

Jesper Mathisen forteller at han har vært smittet av koronaviruset, men er nå ute av isolasjon.

Jesper Mathisen skal i slutten av måneden til Spania for å dekke det norske landslaget. Her på jobb sammen med kollega i TV 2 Ingrid Halstensen. Foto: Vidar Ruud

Nå nettopp

– Jeg fikk det til slutt. Det var vel bare et tidspørsmål, sier Jesper Mathisen i den nyeste episoden av TV 2-podkasten B-laget.

Den kjente fotballeksperten og tidligere Start-spilleren forteller at han har vært mye på reise gjennom jobb også under koronatiden og at Covid 19 «til slutt fikk kloa i meg».