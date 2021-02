Setter spisskjøp på vent

Da RBK lot Erik Botheim gå, åpnet Åge Hareide for å hente en ny spiss før seriestarten. Slik ser det ikke ut til å bli nå.

Rosenborg-trener Åge Hareide mener det er vrient å hente en ny spiss nå, spesielt på det nivået RBK trenger at spissene holder. Foto: KIM NYGÅRD

FRØYA: - Vi leverte fra oss Botheim, og ønsker egentlig å ha seks mann offensivt i troppen. Og det er viktig å presisere, for det skal være konkurranse i RBK, sa Åge Hareide i forrige uke – i et intervju der han samtidig var klar på at han ønsker å beholde Dino Islamovic i klubben.

Bakromsspiss

Tidligere har Hareide bekreftet overfor VG at en spiller som Fredrik Gulbrandsen kan være interessant for Rosenborg.

– Ja, det handler mer om typen spiller enn om Gulbrandsen konkret. Dino en helt annen spillertype, og jeg ønsker egentlig enda større fart i bakrommet. Gulbrandsen et eksempel på en slik type spiller, meldte Hareide til Adresseavisen

Sæter ute til sommeren

Siden den gangen har det blitt kjent at Ole Sæter, mannen Rosenborg hentet fra Ranheim tidligere i vinter, må vente til utpå sommeren før han blir å finne på banen for RBK.

Sæter er tiltenkt den sjette plassen i Hareides offensive rekke. I tillegg har RBK-sjefen Dino Islamovic, Stefano Vecchia, Emil Konradsen Ceide, Carlo Holse og Rasmus Wiedesheim-Paul å velge mellom.

- Gjør det noe med behovet for å hente en ny spiss?

- Det er vanskelig å leie spillere i et halvt år. Og det er vanskelig å leie spillere for et helt år. Og det å kjøpe en spiller kan være litt unødvendig, sier Hareide til Adresseavisen.

- Betyr det at et kjøp er lagt på is nå?

- I hvert fall satt på vent.

Islamovic sterk på trening

Rosenborg-sjefen minner om at det fortsatt er en måned igjen av overgangsvinduet, og at han må se an hvordan det ser ut i treningskampene – når de på et tidspunkt kommer i gang.

- Dino har vært veldig god på trening. Så kan det være litt sårbart, men jeg tror kanskje vi skal stå i det.