Heltne Nilsen endte på sjukehuset i debuten: – Jeg var rasende

Sivert Heltne Nilsen spilte under ti minutter før det smalt for voldingen, men var allerede lørdag tilbake på banen for hans nye klubb.

Sivert Heltne Nilsen fikk seg en kraftig smell i debuten. Foto: Kristof Van Accom / Belga via ZUMA Press / NTB

Lørdag 30. januar ble Heltne Nilsen klar for belgiske Waasland-Beveren, som ligger sist i toppdivisjonen, og allerede onsdag debuterte han fra start i cupkampen hjemme mot Oostende. Men debuten ble kort.

– I en av de første duellene jeg var i, så fikk jeg en kraftig albue i nesen og ble liggende. Jeg kjente at jeg blødde, men spurte etter hvert det medisinske personellet om jeg kunne fortsette, men de klarte ikke å stoppe blødningen, så jeg måtte på sjukehuset og sy en del sting. Det var en tøff debut og en tøff velkomst til Belgia, sier Heltne Nilsen til Sunnmørsposten.