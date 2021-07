Champions League-eventyret i fare: Glimt tapte knepent i hjemmekampen

BODØ (VG) (Bodø/Glimt – Legia Warszawa 2–3) Bodø/Glimts første erfaring med Champions League-fotball ble smertefull. Men utgangspunktet før neste ukes returoppgjør i Polen er ikke håpløst.

Stadionuret på Aspmyra hadde ikke engang bikket to minutter da polakkene tok ledelsen ved Luquinhas etter et innlegg på bakerste stolpe. En ekte marerittstart for de håpefulle nordlendingene, som utbasunerte et kollektivt sukk.

På tampen av første omgang måtte Glimts solide venstreback Fredrik Bjørkan ut med en strekk. Det tok langt tid å få byttet ut spilleren, noe Legia utnyttet til det fulle. Mens Bjørkan ruslet langs sidelinjen, fikk gjestene corner. Den kriget Mahir Emreli inn på bakerste stolpe og doblet ledelsen.

Kaptein Ulrik Saltnes beskriver det hele som en kollektiv, mental svikt i pausen.

Helt fra åpningsscoringen lå i nettet, la Legia seg lavt, drøyde med tiden og dro ned tempoet i kampen. Men Glimt lot seg ikke skremme av den polske muren, og fortsatte med sitt velkjente press. Dessuten var de nordnorske værgudene på deres lag.

Etter et par dager med kokende varme i Bodø, falt de første, etterlengtede regndråpene like før kampstart. Akkurat slik Glimt hadde håpet på. Et vått og raskt dekke passer perfekt til nordlendingenes hurtige, presise angrepsspill, og etter hvert begynte det offensive kombinasjonsspillet å sitte.

På overtid av første omgang fikk uttelling for aggressiviteten da Erik Botheim tente håpet. Alfons Sampsted løftet ballen inn i feltet, hvor spissen steg til værs. Headingen fra Botheim fant hjørnet innlegget kom fra keeperen var sjanseløs.

Etter pause samlet Glimt seg i en ring på midtbanen og manet frem krefter til 45 nye minutter med press. Et Legia utenfor sesong hang virkelig i tauene fra start, og både innbytter Pernambuco og Hugo Vetlesen var svært nære utligning.

I stedet var det Emreli som med sitt andre for kvelden økte polakkenes ledelse. Kacper Skibicki noterte seg for målgivende på åpningsscoringen, og igjen var det hans pasningsfot som gjorde seg tellende. Alene mot Nikita Haikin var Emreli sikker.

På nytt samlet Saltnes mannskapet, og på tampen av omgangen fikk evigjagende Glimt betalt igjen. Morten Konradsen, som erstattet Bjørkan, fant Pernambuco på bakerste stolpe og nok en gang glapp de store, tunge midtstopperne til Legia i markeringen.

Minutter senere var det imidlertid slutt for Konradsen, som gikk sitt andre gule kort. Dermed er det tynt med venstrebacker før returoppgjøret.

– Jeg synes det var et strengt gult kort, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen på VG+-sendingen etter kampen.

Glimt klarte ikke å utligne og utgangspunktet før borteoppgjøret på Stadion Wojska Polskiego er ikke lystig lesning.

– Så klart er det klipt, men de har den x-faktoren foran mål, sier Patrick Berg.

– Vi er fullt på høyde med dem, men slipper inn noen drittmål, sier Erik Botheim.

– Det er fortsatt muligheter her. Vi må få litt tid til å analysere kampen. Så får vi legge en god plan inn mot onsdag, sier Knutsen.

Én nyvinning gjør tilværelsen hakket mindre håpløs for Glimt. Bortemålsregelen gjelder ikke i årets Champions League, noe som gjør at den regjerende seriemesteren bare trenger ett mål for å skape balanse i regnskapet.

– Det blir vanskeligere i Warszawa for nå vet vi begge mer om hverandre, sier Legia-trener Czesław Michniewicz.

