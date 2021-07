Forhandler om Espejord: Nytt TIL-krav må innfris

Samtalene pågår, og mye taler for at det ender med en forlengelse av Runar Espejords låneavtale.

Runar Espejord på vei ned til gressmatta på Alfheim stadion. Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Nå nettopp

TIL og Heerenveen har vært i kontakt de siste dagene, uten at en avklaring har kommet. For TILs del har de lagt inn et krav til motparten, for at dette skal komme i mål.

– Skal Runar komme hit må Heerenveen bidra i veldig stor grad. Noe ikke er helt umulig, sier Andressen til iTromsø.