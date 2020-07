Grorud med historisk seier – Ull/Kisa-keeper scoret frisparkmål

Grorud slo Sogndal hjemme mandag og tok med det sin første seier på nivå to noensinne.

Grorud kunne juble for seier. Fredrik Hagen / NTB scanpix

NTB-Even Lübeck og Oddvar Sagbakken

13. juli 2020 21:44 Sist oppdatert nå nettopp

GRORUD - SOGNDAL 3–1

Grorud rykket opp fra 2. divisjon i fjor og har møtt tøff motstand de første rundene. Men etter å ha yppet seg mot både Lillestrøm og Ranheim har Eirik Kjønøs menn virkelig vist at de har noe å gjøre i 1. divisjon i debutsesongen.

Det de derimot ikke hadde klart i de første to rundene var å sikre seg poeng. Det klarte de mot Sogndal mandag.

Grorud tok ledelsen fem minutter før pause. Tidligere Stabæk-spiller Oscar Aga sendte ballen direkte fra straffemerket til krysset. Like etter pause utlignet Alioune Ndour for vestlendingene.

Les også «Det blir fest - mer enn god nok!»

Oscar Aga hamret inn 1-0 for Grorud på straffe mot Sogndal mandag. Fredrik Hagen / NTB scanpix

Så pirket Nikolai Jakobsen Hristov inn 2-1 fra kloss hold med 20 minutter igjen, en scoring som Sogndal-spillerne mente burde vært annullert.

Til tross for et Sogndal-press etter 2-1-målet til Grorud, var det hjemmelaget i gult som satte inn kampens fjerde og siste mål. Tromsø-eide Sigurd Grønli satte spikeren i kista med sitt mål tre minutter før full tid.

Grorud tok med det sin første seier på nivå to noensinne.

Les også Drømmekveld for trønderlagene i 1. divisjon

Ull/Kisa-målvakt Stefan Hagerup scoret mot Jerv mandag. Fredrik Hagen / NTB scanpix

Målvakt Hagerup scoret

På Jessheim tok Ull/Kisa imot Jerv. Hjemmelagets Henrik Kristiansen scoret, men Diego Campos' to scoringer før pause sørget for at Jerv ledet før de siste 45 minuttene.

Ull/Kisa-keeper Stefan Hagerup reddet likevel ett poeng for hjemmelaget med en frisparkperle fra 20 meter etter 79 minutter. 2-2 ble også sluttresultatet.

På Hamar ble det målshow mellom HamKam og Øygarden. Aune Selland Heggebø sendte Øygarden i ledelsen før minuttet var spilt på Briskeby. Andreas van der Spa doblet ledelsen, mens hjemvendte Marcus Pedersen reduserte før pause.

Tre minutter etter pause utlignet den tidligere Molde-spilleren Tobias Svendsen for HamKam. Så satte først Heggebø inn 3-2 etter 78 minutter, før Jonas Enkerud utlignet minuttet etter.

To minutter på overtid sikret Andreas Fantoft Øygardens første seier i det norske seriesystemet. Laget ble til etter en sammenslåing mellom Nest-Sotra og fem andre lokale klubber foran årets sesong.

Les også Jerv gikk mot seier. Så scoret motstanderens keeper (!)

Strømmen-spiller Pål Steffen Andresen fikk direkte rødt kort for taklingen sin på Eric Kitolano. TIL vant 1-0 etter scoring av nettopp Kitolano. Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Første Blink-seier

I Stjørdal sendte Simon Marklund gjestene fra Kongsvinger i ledelsen allerede etter fire minutter. Nyopprykkede Blink svarte derimot kun åtte minutter senere ved Marius Augdal. Dermed var lagene like langt til pause.

Lagene fortsatte å følge hverandre etter pausen. Sondre Stokke sendte trønderne i ledelsen etter 52 minutter, før Adem Güven svarte seks minutter senere.

Kun fem minutter senere sendte derimot Mats Lillebo vertene nok opp i nok en ledelse etter en utsøkt chip.

Ole Kristian Rødahl og Lasse Bransdal satte hvert sitt mål rett før slutt. Blink vant dermed 5-2 og tok sin første seier denne sesongen.

Les også Lørdag skrev Renate Blindheim norsk fotballhistorie: Hun kunne knapt fått en bedre start som Sotra-trener

Ranheim på tabelltopp

Det ble dramatikk på Alfheim etter 35 minutter da Strømmen-spilleren Pål Steffen Andresen fikk direkte rødt kort etter en stygg takling på Eric Kitolano. Likevel kjempet gjestene heroisk fram til Tromsøs Kitolano satte inn 1-0 etter 64 minutter. Det ble også sluttresultatet.

På Ekeberg i Oslo tok KFUM imot Raufoss. Gjestenes Lee Rochester Sørensen og KFUMs Alagie Sanyang noterte seg for hver sin nettkjenning før pause. Fisnik Kastrati avgjorde for hjemmelaget fem minutter før full tid med et hodestøt.

Ranheim er ny leder av 1. divisjon etter en sterk 3-0-seier borte over Åsane. Ivar Sollie Rønning scoret to mål for de blåkledde gjestene.