Italiensk TV-kanal hevder Zlatan forlater Milan og avslutter karrieren i Sverige

Storscoreren kan ende opp i Hammarby og Allsvenskan.

Zlatan Ibrahimovic har to perioder bak seg i Serie A. DANIELE MASCOLO

8 minutter siden

Zlatan Ibrahimovic’ andre periode i Milan ser ut til å være over. Det melder blant andre Sky Sport Italia torsdag. Kontrakten med Serie A-klubben går ut 31. august, og ifølge nettstedet vurderer Zlatan sterkt en retur til Allsvenskan og Hammarby for å avslutte karrieren der.

Statuebråk

Den svenske stjernen har en 25 prosent eierandel i stockholmsklubben og trente med laget i vår. 38-åringen er opprinnelig fra Malmö og spilte for de lyseblå før han dro til Ajax. Så populær er han i den sørsvenske byen at det er satt opp en statue utenfor Eleda Stadion, Malmö FFs hjemmebane.

Zlatan-statuen på Stadiontorgen har blant annet fått nesen kappet av og påført hvit maling. Johan Nilsson, TT / NTB scanpix.

Etter at Ibrahimovic gikk inn som eier i konkurrerende Hammarby sist november, ble statuen utsatt for hærverk og ble til slutt saget helt ned. Den skal settes opp på nytt, men flyttes til et annet sted i byen etter sommeren.

Les også Gir etter for bråket: Zlatan-statuen flyttes

Her er Zlatan Ibrahimovic til stede hos Hammarby i vår. Henrik Montgomery / TT NEWS AGENCY

Dårlig forhold til Milan-sjef

Forholdet mellom Ibrahimovic og Milan-direktør Ivan Gazidis skal ha vært svært dårlig den siste tiden, så det lå i kortene at han kom til å dra videre etter ferdigspilt serie.

Ifølge nettstedet SempreMilan.com, som dekker klubben tett, utartet et møte mellom dem tidligere i sommer.

Gazidis besøkte lagets treningsfelt Milanello for første gang på lenge. I løpet av besøket kranglet han høyrøstet med Zlatan. Blant annet ble direktøren anklaget for å ha vært fraværende den siste tiden, og også for måten han taklet utfordringen med lønnskutt i klubben.

Zlatan Ibrahimovic skal ha blitt oppmerksom på Gazidis så snart han entret treningsfeltet, og de to røk i tottene på hverandre umiddelbart i en krangel som varte i flere minutter, bivånet av flere av klubbens spillere.