Talentet kan ende opp gratis i tysk storklubb. Nå legger Brann seg flate.

I starten av januar skrev BT at det 18 år gamle midtbanetalentet Mikail Maden er ferdig i klubben.

Madens avtale med Brann gikk ut ved nyttår. Da avsluttet også forhandlingene mellom klubben og spillerens representanter.

– Det finnes muligheter for ham om å reise til utlandet, på et akademi, og det finnes muligheter for å reise til en annen eliteserieklubb i Norge og gå inn i en A-lagstropp. Begge deler kan være aktuelt. Hva vi velger, vil avhenge av samtalene vi har med klubbene vi snakker om, sa Madens agent Stig Lillejord til BT den gang.

Nå kan han fort ende opp i den tyske storklubben Schalke 04s akademi, skriver BA.

Maden har vært en av Bergens fremste unge spillere en stund. Han har blant annet vært på treningsopphold i tyrkiske Fenerbache. I oktober fikk han nei til å trene med Schalke, men nå kan han altså fort ende i Tyskland likevel.

Ved en slik overgang ville Brann gjerne hatt krav på en såkalt utdanningskompensasjon, men ikke i dette tilfellet.

Det skyldes en feil fra Branns side. BA skriver nemlig at Brann aldri kom med et skriftlig tilbud til Maden innen to måneder før kontrakten gikk ut. Det fører, ifølge FIFAs regelverk, til at Brann mister retten til kompensasjonen fra Schalke. Den kunne fort vært på over én million kroner.

Branns sportssjef Rune Soltvedt sier til BA at Brann ønsket å beholde Maden, men:

– Vi ble ikke enige i løpet av flere møter. Da kom aldri et skriftlig tilbud til en kontrakt fra oss innen fristen Da må vi bare innrømme feilen, sier Soltvedt til avisen.

Han håper på litt hjelp og godvilje fra Schalke og Madens agent Stig Lillejord, men feilen er likevel gjort.