Det ble klart etter at Steffen Lie Skålevik (28) fredag formiddag uttalte til lokalavisen Sarpsborg Arbeiderblad at han blir værende i klubben, til tross for at klubbene var enige om en overgangssum.

Etter en nitrist forestilling og 0–2-tap mot Sogndal på La Manga, snakket TIL-ledelsen om spissens avslag og hva det har å si for spissjakten.