Har fått klare råd om «treningsmyte»: Derfor velger United-klare Isak (15) bort Ødegaard-strategi

Isak Hansen-Aarøen (15) jobber aktivt med å bygge kroppen større. Da Martin Ødegaard var på samme alder, tok han et annet valg.

Isak Hansen-Aarøen er på «alles» lepper for tiden etter at han ble tidenes yngste TIL-spiller i historien mot Kongsvinger for en uke siden.