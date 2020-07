Trives med kapteinsrollen og en skrue som trener

Først i mai lærte han sine nye lagkamerater å kjenne, men alt da serien startet 3. juli, var Espen Hammer Berger kaptein for Sandnes Ulf. Trønderen trives som leder.

– Jeg kikka meg rundt, fikk nyss om at Sandnes Ulf ønsket meg til klubben, sjekka opp, kjente at her var det satsing på gang med nytt stadion, nye spillere og Steffen Landro som trener.