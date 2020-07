Bohinen ga klar beskjed i pausen: – Vil helst unngå å prate sånn til spillerne

Aalesund-trener Lars Bohinen snakket med spillerne om profesjonell stolthet i pausen mot Start.

I de første 45 minuttene i oppgjøret mot Start gikk Aalesund i samme felle som de har gjort de første ti seriekampene denne sesongen. To svært enkle mål gjorde at AaFK lå under 1–2 til pause.