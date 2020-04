– Jeg er på det glade Sørlandet med familien. Jeg forsøker å trene og holde formen ved like. Vi er 100 prosent permittert enn så lenge, sier Lars-Jørgen Salvesen til VG.

Avisen melder at en sveitsisk toppklubb skal ha lagt inn et millionbud på spissen fra Kristiansand. Salvesen selv bekrefter overfor avisen at det har kommet et bud.

– Det er en veldig spesiell situasjon for tiden, så jeg har ikke rukket å tenke så mye over det, egentlig, sier han.

Salvesen kom til Strømsgodset i fjor sommer og leverte godt i høstsesongen. Han gikk fra Start til Ull/Kisa sommeren 2018.

Vinteren 2019 ble det bråk da Start mente at de hadde en avtale om at spissen skulle komme tilbake etter låneoppholdet.

Salvesen valgte da å bli i Kisa, før han kort tid etterpå gikk til Sarpsborg 08.

Jostein Flo, sportslig leder i Strømsgodset, vil ikke kommentere enkeltbud, men bekrefter overfor VG at klubben har fått bud på noen av sine spillere.