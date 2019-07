Gigantovergangen nærmer seg: Stjerneskuddet har landet i sin nye hjemby

Juventus bekrefter at de Ligt er i Torino på sin Twitter-konto tirsdag kveld, akkompagnert med en video av nederlenderen som går ned trappene fra et fly.

I en egen video sier de Ligt at han er «veldig glad for å være her».

Ifølge Football-Italia skal han gjennomgå medisinsk sjekk onsdag morgen.

At Juventus lå best an i dragkampen om forsvarsspilleren har vært en dårlig skjult hemmelighet.

Internasjonale medier har spekulert i overgangssum og kontraktsdetaljer mellom Ajax, Juventus og de Ligt en god stund. En overgangssum på 62 millioner pund, rundt 670 millioner kroner, har vært nevnt.

Snakket med Ronaldo

Da Nederland møtte Portugal i nasjonsligafinalen i juni fanget TV-kameraene opp en samtale mellom nettopp de Ligt og Cristiano Ronaldo etter kampslutt. Da førstnevnte senere fikk spørsmål fra den nederlandske TV-kanalen NOS om Ronaldo ba ham velge Juventus om ny arbeidsgiver, lød svaret:

– Det kan vel være.

– Først forsto jeg ham ikke. Jeg var litt sjokkert, så jeg lo. Men jeg sa ingenting, tilføyde Ajax-profilen.

Det har vært skrevet at han trolig kan se frem til en årslønn på mellom 15 og 20 millioner euro. Ifølge NOS skal Torino-klubben ha en femårskontrakt klar.

Hett objekt

Det vil ikke være første gang en Ajax-spiller går den veien. Den tidligere nederlandske storkeeperen Edwin van der Sar spilte blant annet 66 kamper for Juventus mellom 1999 og 2001. Han er nå sportsdirektør i Ajax.

De Ligts agent Mino Raiola skal også ha tette bånd til Juventus, ifølge De Telegraaf.

Den 19-årige midtstopperen har vært et hett objekt i de europeiske storklubbene. Manchester United, Liverpool, Barcelona og Paris Saint-Germain har alle vært nevnt som mulige nye klubber for ham.