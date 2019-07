Etter månedsvis med leting er TIL-ledelsen etter det iTromsø kjenner til fått i stand en utlånsavtale med Vålerenga om Fitim Azemi.

iTromsø er kjent med at klubbene har forhandlet i noen dager, og nå blitt enige om at Azemi blir TIL-spiller ut 2019-sesongen. En offentliggjøring fra klubbene er ventet mandag etter at Azemi har gjennomgått den obligatoriske medisinske testen. Går alt etter planen spiller spissen mot Mjøndalen i første seriekamp etter ferien søndag 4. august.