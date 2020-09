Nilsen mener AaFKs nykommer kan være en av de beste midtstopperne i Eliteserien

Nykommer Ben Karamoko (25) melder seg klar til å starte søndagens kamp mot Sarpsborg 08. Lars Arne Nilsen vil se an utviklingens hans denne uka før han bestemmer seg.

Nå nettopp

Fredag i forrige uke skrev Sunnmørsposten at Ben Karamoko kom til å bli Lars Arne Nilsens første signering som AaFK-trener. Mandag kom bekreftelsen på at midtstopperen har skrevet under på en låneavtale ut sesongen fra Haugesund. Nilsen bruker store ord når han skal fortelle hvorfor han ønsket å hente Karamoko til klubben.

– Dette er en spiller som jeg har fulgt og sett lenge. Jeg har alltid synes at han har vært god med sin autoritet, fart og fysikk. Vi (Brann) har møtt Haugesund noen ganger og jeg har tenkt: Vi kommer ikke til å score mål. Han har spilt lite og vært skadet en periode, men når han er frisk og er i form, så er han en av de beste midtstopperne i Norge, sier Nilsen til Sunnmørsposten.