Røa mot Sandviken i siste fotballkamp i Toppserien. «Finalen» lørdag kunne ikke hatt bedre regi. For begge lag har spisser som kan vinne den gjeve toppscorertittelen.

Synne Sofie Jensen i Oslo-klubben og Kennya Cordner i klubben fra Bergen står begge oppført med 16 mål.

– Måtte den beste vinne, sier Mette Hammersland i Sandviken, som jobber med marked og kommunikasjon og som «alltid» har vært der.

– Kult. Skulle tro noen hadde skrevet et manus for å få den mest spennende avslutningen, kommenterer Røas trener Geir Nordby.

FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN NORWAY

Har ulike kvaliteter

De to spissene er forskjellige som typer. Hammersland forteller:

– «Jaja», som vi kaller Kennya, har en X-faktor i Toppserien. Hun kan gjøre veldig mye alene og er en publikumsyndling.

Spilleren fra Trinidad Tobago kom til Norge for to sesonger siden. Hun ble anbefalt av tidligere norsk landslagstrener Even Pellerud, som også har vært trener i Canada og deretter i Cordners hjemland.

31-åringen har spilt i en rekke klubber, men Sandviken håper at hun fortsetter hos dem. Forhandlingene er i gang.

Fakta: Toppscorertabellen (Snitt pr. kamp i parentes) 1. Kennya Cordner, Sandviken 16 (0,76) 1. Synne Sofie Jensen, Røa 16 (0,76) 3. Guro Reiten, LSK Kvinner 12 (1,20) 4. Natasha Dowie, Vålerenga 11 (0,61) 5. Ajara Nchout, Vålerenga 11 (0,52) 6. Runa Lillegård, Lyn 10 (0,48) 7. Tameka Yallop, Klepp 10 (0,48) 8. Elise Thorsnes, LSK Kvinner 10 (0,48) 9. Maria Brochmann, Sandviken 10 (0,48) 10. Giovanna de Oliveira, Avaldsnes 9 (0,60)

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Ble bedre da hun fant roen

I Røa er Synne Jensen en type som har noe ekstra, mener Nordby.

– Hun tenker utenfor A4 og er en ekstremt uforutsigbar spiller.

Treneren forteller at hun har løftet seg flere hakk denne sesongen, og årsaken er denne:

– Vi har jobbet med ro. Det må være maks toppfart når man bryter igjennom. Men når man skal sette ballen i mål, må det være mer vindstille. Da er ro og presisjon viktig. Det betyr å bruke den knappe tiden du har til å ta den riktige avgjørelsen. Du må jobbe med rytmen.

Etter Nordbys syn er Cordner renere. Han ser at hun går mer rett på mål for å score.

– Etter min oppfatning har Synne et større register for å komme til sjansene hun får. Hun er en teknisk spiller som er god med ballen i bena, sier han om spissen som liker å komme medspillere i møte, for å være delaktig i spillet. Ofte trekker hun ned mot midtbanen.

Har jobbet med noen utviklingsmål

Synne Jensen, som kom fra Stabæk til Røa i januar 2019, er enig i at hun har utviklet seg den siste sesongen.

– Jeg er blitt mer bevisst på det å ta det med ro. Mitt mål har vært å få bedre avslutninger. Vi spisser har bedre tid enn vi tror.

23-åringen liker den offensive midtbanerollen, komme litt dypere og sette opp angrep. Denne sesongen er også flere av målene kommet på langskudd. Hun har også levert et par hat trick.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Høyden overrasker

Mens Røa ikke kan nå pallen i serien, har Sandviken en liten mulighet til tredjeplass. LSK har vunnet allerede, Vålerenga har 2.-plass, Klepp er på tredje med Sandviken bak seg. Tre og fire kan komme til å bytte plass.

– Men da må vi ha stang inn på alt, sier Hammersland.

Hun legger til at Sandviken skal selge deg dyrt i «finalen» på Røa-banen, der Kennya Cordner er innstilt på å kjempe hardt for toppscorertittelen.

– Kennya er liten, rundt 160 cm, men har en enorm spenst. Det vil si at hun også er farlig og gjør mål med hodet. Det kommer ofte overraskende på motstanderne.

Mellom Røa og Sandviken har det alltid vært tøffe tak, men lagene har et godt forhold.

– Det spesielle er at vår daglige leder Madeleine Giske og assistenttrener Stine Andreassen begge har spilt i Røa, opplyser Hammersland.