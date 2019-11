Knut (65) opplevde å bli utflirt av idrettsledere på møter. Én ting holdt ham likevel oppe.

Det er dagen derpå. 11 år med Knut Bjørklund som øverste leder i Troms Idrettskrets er over. 65-åringen fra Harstad har ikke bare vært en ordinær leder. Han har vært idrettslederen med stor I, og en mann som ikke har gått av veien for å bestride veien som maktpersonene i norsk idrett har bestemt seg for å tråkke opp.

– Det tok tid å bli kjent med strukturer i norsk idrett, med nettverkene her, og hvordan maktapparatet jobber for å fremme sine saker. Og min erfaring er at makt korrumperer. Og at folk enes om å ta andre veier til Rom enn de burde, sier Bjørklund.