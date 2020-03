All organisert idrettsaktivitet i Norge er for tida satt på vent for å minske smittefaren for det mye omtalte koronaviruset. I hele landet har ulike idrettsarrangement den siste tida blitt avlyst eller blitt utsatt.

Fortsatt hersker det stor usikkerhet rundt når man kan forvente seg at man igjen kan arrangere de ulike turneringene og andre idrettsarrangement. Også her lokalt er det flere arrangører som for øyeblikket rett og slett ikke vet om man kan arrangere sin turnering som planlagt.