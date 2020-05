SR-BANK ARENA: To en halv uke til seriestart og grønt lys for treningskamper, det var nesten så du kunne merke det på stemningen blant Viking-spillerne under fredagens snaue to timer lange treningsøkt.

Det tetner litt til, spillerne virket mer på hugget, tok det ekstra løpet og viste både tenning og innstilling foran mandagens internkamp på SR-Bank Arena.