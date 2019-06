Graham Hansen har sett bildene. Norges stjerne innser at hun var veldig heldig.

NICE: Onsdag ettermiddag kom Caroline Graham Hansen uten krykker da hun møtte pressen på et hotell like ved strandpromenaden i Nice, et fremskritt fra tilstanden i Reims dagen før.

Det store spørsmålet før lørdagens åttendedelsfinale mot Australia er om Norges store stjerne blir spilleklar etter overtråkket mot Sør-Korea mandag.

Hun er selv optimist og ser ikke noe poeng i å «lage begravelsesstemning før det blir det». Nå går dagene i mye sykling for å få blodsirkulasjon i gang rundt ankelen, samt styrkeøvelser og bevegelser som skal sørge for større bevegelighet.

Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN NORWAY

Graham Hansen innser at hun tross alt er heldig som aktuell for videre VM-spill.

– Jeg tror jeg var veldig heldig, for jeg hadde ikke sjanse til å fortsette. Da tenker du det verste. Med tanke på hvilken kraft som var i sving, vil jeg si jeg var heldig.

– Har du sett bildene? Det var en ganske stygg vinkel på ankelen din.

– Jeg hørte det var noen sofaeksperter av noen fysioterapeuter hjemme, som mente at både det ene og det andre var ødelagt. Det medisinske teamet her hadde rett og de testene de gjorde stemte godt med bildene som ble tatt etterpå.

Graham Hansen vet at hun må være med på fotballtreningen fredag hvis det skal være noe vits i å prøve seg lørdag.

– Det sier seg selv. Det er en tøff kamp, og det er viktig at de som er der ute kan gjøre den jobben som kreves. Vi har ikke råd til å ha en haltende spiller på banen.

Hvordan stoppe verdens beste?

Det andre store spørsmålet før lørdag, er hvordan Norge skal stoppe Sam Kerr. Den australske stjernen sa etter avansementet at hun hadde hørt om én spiller på Norge, nemlig Graham Hansen.

– Jeg har hørt om litt flere hos dem, men hun blir viktig for oss å stoppe. Hun scoret fire mål sist. I mitt hode har hun vært den beste i verden de siste årene, med den prestasjonen hun har gjort. Hun har vært fantastisk god.

Det gjør likevel ikke at Graham Hansen ser mørkt på mulighetene.

Alessandra Tarantino / TT NYHETSBYRÅN

– Vi har et fantastisk stopperpar i Maren (Mjelde) og Maria (Thorisdottir). Jeg føler meg trygg på at vi har gode muligheter til å holde nullen.

Alt i alt tror hun motstanderen passer Norge bra.

– Vi var forberedt på at det blir tøft uansett, men de passer oss bra. De ligner på oss fysisk og på måten de ønsker å spille på. Vi vet at det blir en tøff kamp, som gir oss gode muligheter.