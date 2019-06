Skal TUIL endelig ta sesongens første seier?

TUIL trenger sårt poeng og tar imot et Start-lag i svak form.

Før kampen: TUIL ligger sist på tabellen etter forrige helgs sure tap borte mot Sandnes Ulf, i en runde der de to andre lagene i bunnen, Notodden og Strømmen, begge vant. Det betyr at «Dalingan» har fem poeng opp til kvalikplass.

Start på sin side har hatt en turbulent sesong. Kjetil Rekdal ble som kjent fjernet fra stillingen like før sesongstart, og laget ligger på en skuffende 6. plass, med åtte poeng opp til opprykksplass. Forrige helg tapte sørlendingene hele 0–3 hjemme mot bunnlaget Notodden.