Grindheim-scoring og rødt kort da Haugesund vant i Nord-Irland

Haugesund var klart best og hadde full kontroll inntil Torbjørn Kallevåg i det 79. minutt ble sendt av banen med direkte rødt kort etter at han i forsøket på å nå en ball på vei ut over sidelinjen sparket hjemmespilleren Conor McDermott i ansiktet.

I undertall måtte Haugesund stå imot et visst press det siste kvarteret, men store sjanser greide ikke vertene å skape på hjemmebanen Solitude. Borteseieren var fullt fortjent.

Haugesund burde ha tatt ledelsen halvveis i første omgang på kunstgresset i Belfast, men Ibrahima Konés avslutning ble på mirakuløst vis reddet på streken.

Brian Little, PressEye / INPHO / NTB scanpix

Skjøt selv

Etter fint forspill av Mikkel Desler og Martin Samuelsen på høyresiden brøt Grindheim gjennom i feltet. Uselvisk la 36-åringen ballen til siden for Koné, som tilsynelatende bare trengte å sette foten til. Han skjøt forbi keeper, men på streken kastet en forsvarer seg og greide med hjelp av stolpen å holde ballen ute.

Neste gang Grindheim fikk sjansen valgte han å skyte selv, og dermed var FKH i ledelse. Det skjedde i det 42. minutt, igjen etter at gjestene kom frem på høyresiden. Deslers flate innlegg nådde Grindheim, som behersket skjøt i mål.

Det var nesten det siste Grindheim gjorde i kampen. FKH-kapteinen ble byttet ut ved pause.

Fakta: Cliftonville (Nord-Irland) – Haugesund 0-1 (0-1) Mål: 0-1 Christian Grindheim (42). Dommer: Laurent Kopriwa, Luxembourg. Gult kort: Ibrahima Koné (24), Niklas Sandberg (54), Haugesund, Rory Donnelly (37), Garry Breen (77), Conor McMenamin (86), Cliftonville. Rødt kort: Torbjørn Kallevåg (78), Haugesund. Lagene: Cliftonville (3-5-2): Richard Brush – Conor McDermott, Garry Breen, Joe Gorman (Thomas Maguire fra 86.) – Conor McMenamin, Chris Curran, Liam Bagnall, Ronan Doherty, Levi Ives – Joe Gormley, Rory Donnelly. Haugesund (4-3-3): Helge Sandvik – Mikkel Desler, Doug Bergqvist, Benjamin Hansen, Niklas Sandberg – Christian Grindheim (Kevin Krygaard fra 46.), Sondre Tronstad, Bruno Leite – Martin Samuelsen (Fredrik Pallesen Knudsen fra 82.), Ibrahima Koné (Kristoffer Velde fra 33.), Torbjørn Kallevåg. (©NTB)

Kontroll

Haugesund hadde kontroll defensivt og slapp hjemmelaget til svært lite. Laget greide ikke å skape særlig mange sjanser selv, men Niklas Sandberg gjorde et godt forsøk med et frispark fra 25 meter tidlig i 2. omgang. Skuddet hadde retning mot hjørnet, men keeper kastet seg og slo ballen ut.

Koné pådro seg gult kort da han gikk opp i en hodeduell med albuen først, og noen minutter senere ble han byttet ut selv om det var spilt bare en halv time.

Med torsdagens borteseier har Haugesund alle sjanser til å sikre seg avansement til neste runde i europaligakvalifiseringen, der østerrikske Sturm Graz venter.

