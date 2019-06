Nå har endelig den utsatte Start-kampen fått ny dato

Start bekrefter på sine nettsider at den utsatte kampen mellom Sogndal og Start på Fosshaugane spilles onsdag 24. juli.

«Vi trodde lenge kampen ville bli satt opp i begynnelsen av august, på grunn av U 19-EM i slutten av juli, men ettersom kun Mikael Ugland skal delta i mesterskapet har NFF bestemt at kampen spilles i juli.» skriver Start.

Kampen skulle i utgangspunktet spilles i slutten av mai, men ble utsatt da begge lag hadde spillere med i U 20-VM.

Det betyr at Martin Ramsland får sin siste hjemmekamp som Sogndal-spiller mot det som blir hans nye klubb fra 1. august. Han spiller sin siste Jerv-kamp noen dager senere i Grimstad mot Jerv.

Ramsland sa følgende til Fædrelandsvennen for en måned siden:

– Jeg er profesjonell. Dette er jobben min, og jeg har hatt det veldig fint i Sogndal. Jeg har sterke følelser for klubben. Så lenge jeg er her kommer jeg til å gjøre alt for at Sogndal skal vinne fotballkamper, sier Ramsland.

Start skriver at også bortekampen mot HamKam er flyttet. Den skulle egentlig spilles lørdag 21. september, men er nå flyttet til søndag 22. september.