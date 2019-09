SKÅLEVIK: Dei 18 røysteføre på det ekstraordinære årsmøtet i Nest-Sotra torsdag kveld var ikkje i tvil. På klubbhuset på Skålevik, omgitt av pokalane klubben har vunne opp gjennom tida, gjekk dei samrøystes inn for å overføra plassen sin i 1. divisjon til den nye klubben Øygarden FK.

– Eg er glad me kunne gjera det slik. No får me ein klubb folk i den nye kommunen kan heia på saman, seier Ole Kårtveit, leiar for Nest-Sotra.