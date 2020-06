For syv dager siden ble det kjent at George Lewis fra Tromsø skal spille for Arsenal de neste sesongene. Arsenal har ikke bekreftet avtalen, men etter det iTromsø kjenner til signerte Lewis kontrakten for flere uker siden.

Det er en sensasjonell signering all den tid Kroken-gutten kun har tre A-kamper i OBOS-ligaen for TUIL i 2018, alle som innbytter. Han var i TIL-systemet før han dro til Tromsdalen. Sist sesong spilte han for Fram Larvik, der han hadde et par innhopp sist sesong.