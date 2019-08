Svakt Tottenham gikk på smell hjemme

Tottenham - Newcastle 0–1

Bortelaget Newcastle, som foran søndagens kamp sto med null poeng, overrasket i åpningen av kampen. Like før halvtimen var spilt sviktet forsvarsspillet til Tottenham fullstendig. Brasilianeren Joelinton fikk stå helt alene i feltet, der han enkelt kunne ta imot pasningen fra Christian Atsu og plassere ballen forbi Tottenham-keeper Hugo Lloris.

Scoringen kom som et sjokk for hjemmefansen.

Noen minutter etter at bortelaget hadde tatt ledelsen, ropte Tottenham på straffe, men uten å bli hørt. Også tidligere mente de hvitkledde at dommer Mike Dean burde ha dømt straffespark. Da gikk Son Heung-min i bakken like innenfor sekstenmeteren, men Dean konkluderte med at Newcastles Fabian Schär var på ballen – og Var ble heller ikke tatt i bruk.

Innbytter Eriksen

Tottenham presset på etter å ha kommet under, og like før pause fikk laget sin største sjanse ved Lucas Moura. Newcastles keeper Martin Dúbravka måtte gi en farlig retur, men Moura klarte ikke å sette ballen i mål fra god posisjon.

Christian Eriksen, som har sagt at han godt kan tenke seg en ny utfordring dermed avvist Tottenhams tilbud om ny kontrakt, startet kampen på benken. Det samme gjorde dansken i første seriekamp mot Aston Villa.

Først etter 62 minutter spill fikk midtbanespilleren komme på banen.

Var hjalp ikke Tottenham

Mot slutten av kampen var det nok en straffesituasjon for Tottenham. Da var det Harry Kane som gikk i bakken, og denne gangen ble det benyttet Var. Men heller ikke denne gangen fikk hjemmelaget muligheten fra ellevemetersmerket.

Ti minutter før full tid fikk Moura igjen en stor sjanse, men avslutningen gikk over mål.

Dermed kunne Newcastle ta sine første poeng for sesongen med 1-0-seier i London. Tottenham har så langt fire poeng etter seier mot Aston Villa i serieåpningen og uavgjort mot Manchester City i kamp nummer to.