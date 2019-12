Nilsen feller nådeløs dom over TIL: Mener trenerforlengelser er uforståelig

Den tidligere TIL-profilen og treneren er ikke overrasket over at TIL søndag rykket ned til 1. divisjon.

– Det var et sjokk i går å se at det ble som det ble, men samtidig, sett under ett: Statistikken fra det siste ett og et halve året, utviklingen til enkeltspillere, lagdeler, samhandlingen mellom det defensive og offensive, antall målsjanser skapt, antall målsjanser sluppet til og mål sluppet inn, så er det en trend som har utviklet seg i et langt tidsperspektiv. Da er det ikke et sjokk at det ble som det ble, sier Steinar Nilsen til iTromsø.