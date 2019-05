I det som var Liverpool-stjernas aller første Instagram-post, la den belgiske angriperen ut bilde av seg selv på Ørskogfjellet i Vestnes kommune.

Det var i oktober i fjor at tirsdagens tomålshelt var på roadtrip sammen med fetteren Arnold Origi, som selv har stått i mål for en rekke norske fotballklubber. De tok seg tid til å stoppe opp og ta et bilde på Ørskogfjellet før de kjørte videre.