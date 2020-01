Mandag ettermiddag ble det klart at Ronny Deila forlater Vålerenga til fordel for New York City FC. Siden ryktene begynte å gå om at Deila var på veg til USA, så har Lars Bohinens navn dukket opp som en kandidat til å overta Vålerenga. Han er blitt lansert av både supportere og fotballeksperter.

– Intet å prate om. Jeg er AaFK-trener, skriver Bohinen i en SMS til Sunnmørsposten.