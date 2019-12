Tre grunner gjør at eksperten mener Haaland passer perfekt i Dortmund

Søndag ettermiddag ble det klart at Erling Braut Haaland fra 1. januar skal spille for den tyske storklubben Borussia Dortmund. For de cirka 200 millionene klubben visstnok betaler RB Salzburg, regner de med å få en toppspiss som kan gå inn på laget fra første kamp.

Det tror i alle fall Eivind Bisgaard Sundet, som kommenterer tysk fotball for Viasat.

– Jeg tror han kommer til å bli førstevalget som spiss fra dag én. De har egentlig manglet en spiss denne sesongen, sier han om laget som er nummer fire i Bundesliga, syv poeng bak Salzburgs søsterklubb Leipzig og tre poeng bak Bayern München.

Tror Haaland kan løse Dortmunds problemer

Før sesongen uttalte klubbledelsen ambisjoner om å vinne serien, samtidig som de kjøpte inn Mats Hummels, Nico Schulz, Thorgan Hazard og Julian Brandt og Paco Alcácer. Sistnevnte, som forrige sesong var på lån fra Barcelona, var tiltenkt spissplassen i gulljakten. Det har ikke gått etter planen i høst.

Etter fem mål på elleve seriekamper er spanjolen forvist til benken, mens Marco Reus og Mario Götze har vært utypiske spisser. Sundet mener laget denne sesongen spesielt har hatt tre utfordringer, som Haaland kan løse:

Dortmund har skapt mange sjanser og ofte kommet seg til innlegg fra kantene, men har manglet en spiss på rett sted til rett tid i boksen. Der har storvokste Haaland vist i Champions League at han er god.

De som har fylt spissplassen, har ikke vært aggressive og tøffe nok i presset, slik at Dortmund er blitt litt passive. I Salzburg har Haaland vist at han virkelig mestrer aggressivt press fra spissplassen.

Dortmund har manglet et oppspillspunkt i de kampene der de er blitt presset lavt. Haaland har fysikk og teknikk til både å ta ned lange oppspill og til å løpe i bakrom.

– Han kan løse mange av problemene deres, sier kommentatoren som også lager podkasten Dritte Halbzeit om tysk fotball sammen med blant andre Asbjørn Slettemark.

Martin Meissner / AP

– Et kjempesteg for utviklingen

Dortmund er kjent for å utvikle stjernespisser, som Robert Lewandowski og Pierre-Emerick Aubameyang. Men ifølge Sundet har de manglet et klart førstevalg siden sistnevnte gikk til Arsenal for to år siden. Den rollen tror han Haaland er rett mann til å fylle.

– Det er perfekt for ham å komme til en klubb som skaper mange sjanser. Og sånn som han har spilt i Champions League, tror jeg han kommer til å ta nivået greit, tror Bundesliga-eksperten.

Hvis Haaland viser seg å være brikken laget har manglet, og han bidrar til at de er med i gullkampen helt til slutten av sesongen, tror Sundet at Dortmund-supporterne vil se på ham som en suksess. Da trenger han ikke nødvendigvis å score i hver kamp.

– For utviklingen hans er Dortmund et kjempesteg. For det første får han sannsynligvis spille fra start, og gjør han det bra der, er det ingen grenser, sier han.

Til forskjell fra Premier League, tar Bundesliga en god juleferie. Derfor vil Haaland starte oppholdet i sin nye klubb med en treningsleir fra 3. januar, der han får noen uker til å bli kjent med sine nye lagkamerater på og utenfor banen. Dortmunds neste kamp er borte mot Augsburg 18. januar.