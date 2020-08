Haaland rusten i treningskamp for Dortmund: Slo etter stolpen i frustrasjon

Erling Braut Haaland virket langt fra sitt toppnivå da Borussia Dortmund spilte uavgjort mot Paderborn i en treningskamp i Tyskland fredag.

Erling Braut Haaland fikk det ikke til å stemme i fredagens treningskamp mot Paderborn. Martin Meissner / AP / NTB scanpix

Borussia Dortmund-Paderborn 1–1

Nordmannen virket svært misfornøyd over at det ikke stemte foran mål og viste det med tydelige gester. Ved siden av at han ikke lyktes offensivt, var han nest sist på gjestenes utligningsmål med en svak klarering.

Dortmund-trener Lucien Favre delte stallen i to og spilte to treningskamper etter hverandre, mot 2.-divisjonslagene Paderborn og Bochum. Haaland startet på topp i den første og hadde selskap av blant andre Jadon Sancho.

Etter en halvtime brøt Ansgar Knauff gjennom. Haaland skrek etter ballen, men Knauff valgte å skyte selv. Keeper Jannik Huth ga retur rett til Immanuel Pherai, som satte inn 1-0 mellom beina på målvakten.

Noen minutter senere sparket Haaland rasende i luften og slo etter stolpen i frustrasjon over et for langt fremspill.

Halvveis i 2. omgang kom utligningen. Haaland klarerte et hjørnespark rett til Kai Pröger, som knallet ballen i mål.

Noen minutter senere fikk Haaland ballen i mål, men han var i klar offsideposisjon. Så ble han byttet ut med Moritz Broschinski.

Den norske stjernespissen skal nå hjem for å spille nasjonsligakamper mot Østerrike (på Ullevaal) og Nord-Irland (i Belfast).

Borussia Dortmunds første tellende kamp i den nye sesongen er cupkampen borte mot Duisburg mandag 14. september. Helgen etter er det serieåpning mot Borussia Mönchengladbach.

