Fem snakkiser etter TIL-Ull/Kisa: «Over halvveis mot opprykk»

Vi gir deg fem av de viktigste temaene fra TIL-seieren på Alfheim.

Eric Kitolano og TIL holdt seg på beina mot Ull/Kisa. Helt inn til tre poeng. Rune Stoltz Bertinussen

Nå nettopp

TIL-Ull/Kisa 2–1

1) Spissvikaren

Fitim Azemi måtte stå over Ull/Kisa-kampen, og fra TIL-hold ble det sagt at dette skyldes kampbelastning. Azemi spilte hele kampen mot Sogndal sist mandag, og 75 minutter mot HamKam torsdag. Det gjorde at han ikke engang var på benken mot Ull/Kisa.

Som en direkte erstatter valgte TIL-trener Gaute Helstrup å sette inn Kent-Are Antonsen, i TIL-sammenheng kjent for sin ekstreme anvendelighet.

Det ga ingen direkte effekt de første 30 minuttene. En gang, tidlig i omgangen, ble Antonsen spilt igjennom av Mikael Norø Ingebrigtsen. Faktisk var denne halvtimen som god sovemedisin å regne.

Men Gud bedre meg for en effekt det fikk da det smalt.

2) Dobbelt kanontreff på 75 sekunder

For etter 32 minutter og 45 sekunder fikk Antonsen en pasning fra Sakarias Opsahl i mellomrommet. Han vendte om, og dunket ballen opp i krysset til venstre for Stefan Hagerup - i det jeg ville kalle god Trond Johansen-ånd. Antagelig hadde det skuddet også gått rett igjennom det gamle TIL-huset hvis det røde og hvite nettet hadde stoppet ballen. I sosiale medier ble det anslått at skuddet kom fra rundt 300 meter.

Og da du trodde du hadde vært vitne til dagens drømmetreff skjedde det på nytt bare 75 sekunder etterpå.

Antonsens spisskollega Eric Kitolano mottok ballen på TILs høyreside etter et brudd fra Ruben Yttergård Jenssen, utenfor 16-meteren. Han snudde på femøringen og klinket til på direkten. Som et prosjektil føk også dette skuddet inn i nettmaskene over den stakkars målvakten.

3) Over halvveis mot opprykk

13 kamper ut i sesongen står TIL med 10 seire, en uavgjort og to tap. Dobles den nåværende summen på 31 poeng skal det mye til for at TIL ikke rykker direkte opp.

Målforskjellen er også interessant. For der lagene rett bak TIL på tabellen har bøttet inn mål, har TIL scoret langt færre. 23 mål rett vei er for eksempel 17 færre enn Ranheims 40.

Noe av forklaringen ligger selvsagt i at TIL bare har sluppet inn ni mål. En imponerende statistikk.

Det skiller fire poeng ned til Ranheim, og sju til Sogndal på tredjeplass. Virkelig noe å bygge videre på.

4) Tilbake på vinnersporet

Etter å ha gått tre kamper uten seier var det flere som spurte om hverdagen virkelig var kommet. Det eneste svaret TIL kunne gi på det var gjennom å igjen vinne kamper. 2–0 mot HamKam borte torsdag og 2–1 mot Ull/Kisa søndag var svar på tiltale.

De siste ukene har vært knallharde for TIL. Totalt har klubben spilt sju kamper i august, og får nå noen dager på å få friskmeldt en del spillere. Neste kamp er ikke før tirsdag 8. september mot KFUM i Oslo.

5) Fra start for første gang på over ett år

Mikael Norø Ingebrigtsen har slitt med en kneskade helt siden i fjor sommer. Han har denne sesongen mest vært brukt som innbytter. Mot Ulll/Kisa var det endelig på tide for Ingebrigtsen å starte en TIL-kamp igjen.

Denne gangen på en noe uvant venstre vingback. Det er ikke her Ingebrigtsen i utgangspunktet skal spille, men antagelig betyr kamptrening mer enn posisjon akkurat nå. Tromsøværingen spilte 64 minutter før han ble byttet ut.