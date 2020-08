Legger alt press på Start før skjebnekampen

Tidligere Brann-trener Lars Arne Nilsen leder Aalesund i sin første kamp mot Start søndag. - De må vinne mot et lag som bare har tatt syv poeng, sier treneren.

KRISTIANSAND/ÅLESUND: - De har akkurat samme presset på seg som oss, men vi har alt å vinne og er i en utfordrerposisjon. Vi skal bare ned dit for å gjøre alt i vår makt for å ta dem, for jeg føler at de har hele presset på seg som hjemmelag, sier Aalesund-trener Lars Arne Nilsen før skjebnekampen i Kristiansand søndag.

Start kan riste av seg en bunnkollega med seier på hjemmebane i det som blir en klassisk sekspoengskamp mellom de to lagene som ligger nederst på tabellen søndag kveld. Med seier vil Joey Hardarsons gutter være åtte poeng foran laget som vant 1.divisjon i fjor. Ved tap vil det skille kun to, og Starts sjanser for å overleve minker betraktelig.