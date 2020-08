AaFKs daglige leder vil ikke svare på om han har tillit til Bohinen

AaFKs daglige leder sier at han har det overordnet ansvaret for at klubben ligger siste i eliteserien, men vil ikke svare på om han har tillt til trener Lars Bohinen.

Lørdag møtte Aalesund et Haugesund-lag litt ut av form. Mange trodde at det kunne snu for tabelljumboen på hjemmebane, men den gang ei. Atter en gang ble det tre baklengsmål og AaFK tapte 1–3.