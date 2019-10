JÅTTÅVÅGEN: Etter at Usman Sale kom tilbake til Viking 19. september, nesten to måneder etter at han skulle ha kommet, har klubben vært tydelig på at de ønsket å avslutte arbeidsforholdet med nigerianeren.

De siste ukene har Vikings daglige leder Eirik W. Henningsen og klubbens advokat brukt til å framforhandle en sluttavtale med Usman Sale og hans agent Atta Aneke.