– Jeg har fått et tilbud, og er egentlig positiv til det. Vi jobber med å finne ut hva vi skal gjøre etter at jeg har signert. Om det blir et utlån eller noe, sier Mikael Ugland til Fædrelandsvennen.

Kristiansanderen har i utgangspunktet en kontrakt som går ut i midten av september, men nå tyder altså ting på at han blir Start-spiller også de kommende årene.