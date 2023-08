Haaland-dobbel da City slo Burnley i sesongpremieren

BURNLEY (VG) (Burnley – Manchester City 0–3) Erling Braut Haaland hamret inn to scoringer før pause i ligapremieren og sikret sesongens første seier, men det alle snakker om er det som oppsto i pausen mellom jærbuen og en oppildnet Pep Guardiola.







Se situasjonen med Pep Guardiola øverst i saken!

– Vi skrek litt på hverandre, men det går fint det. Etter å ha vunnet «The Treble», så skriker han på meg i pausen i første la,å. Det setter jeg ufattelig pris på, sier Haaland i et intervju med Viaplay etter 3-0-seieren.

Situasjonen han snakker om er da en oppildnet Pep Guardiola marsjerte sporenstreks bort til jærbuen etter at fløytesignalet var gått i pausen.

Guardiola gestikulerte voldsomt med armene, mens den norske stjernespissen lyttet og svarte med en langt roligere tone. Da TV-kameraene kom tett på hendelsen valgte City-manageren å dytte dem bort.

Haalands milde reaksjon var ikke tilfeldig:

– Jeg har lært litt ting og tang. Det er bare å holde kjeft og fokusere på det jeg kan gjøre noe med. Jeg får jobbe på banen og fokusere på meg selv, det er det jeg har lært, sier Haaland til Viaplay.

Etter kamp gjør også Guardiola det han kan for å dempe omtalen av situasjonen:

– Han var ikke frustrert, jeg er ikke frustrert. I fotball skjer det. Ikke vær dramatisk, sier Pep Guardiola til BBC etter kampen.

Guardiola forteller at han diskuterte følgende med Haaland:

– Erling ønsket ballen i bakrom, men den ballen trenger man ikke å slå i bakrom. Noen ganger må man være tålmodig for å finne det riktige tidspunktet å bryte igjennom.

Viaplay-ekspert og påtroppende Lillestrøm-trener Eirik Bakke er ikke overrasket over Guardiolas reaksjon:

– Han er så lidenskapelig og pusher deg. Her vet Erling at han ikke skal si noe til ham, for da smeller det. Han tar det imot og hører på ham og lytter, selv om han sikkert ikke skjønner alt han sier, sier Viaplays ekspert Eirik Bakke etter kampen.

– Det er sånn han (Pep) er som trener. Han krever mye av spillerne. Engasjement er nødvendig om man skal være det beste laget i ligaen, fortsetter Bakke.

Det er ikke første gang man ser et lignende utbrudd fra Guardiola i retning egen spiller. Som Bayern München-manager oppsto en lignende situasjon i mars 2016 med tyske Joshua Kimmich.

Det var kanskje ikke rart Guardiola var engasjert:

Burnley presset bortelaget til en rekke feil i hele førsteomgang. Og selv om Haaland ga gjestene ledelsen etter bare tre minutter med en kontant bredside inne i Burnleys felt, fortsatte hjemmelaget å frustrere City-spillerne og Guardiola.

På sidelinjen var spanjolen tidvis meget oppgitt. Ved en anledning ga han de bakre rekker en real skyllebøtte.

Etter en drøy halvtime roet imidlertid Haaland Guardiolas nerver. 23-åringen vartet opp med en praktscoring, der ballen fant veien via tverrliggeren og videre i mål bak Burnleys sisteskanse.

Da dommeren senere blåste og sendte lagene i garderoben marsjerte altså Guardiola rett bort til sin tomålsscorer og de to gikk sammen helt frem til spillertunnelen.

75 minutter ut i kampen satte Rodri kampens tredje. Burnley rotet i egen boks og klarte ikke å kvitte seg med ballen som etter hvert havnet hos spanjolen.

Midtbanegiganten fikk en enkel jobb med å dunke inn 3–0 for City.

– I kveld var aldri kvelden for å bedømme Burnley. Manchester City var komfortable i annenomgang og fullførte kampen uten problemer. Det er derfor de er mestere, og de trenger ikke å være på sitt beste for å vinne fotballkamper, sier Sky Sports’ Gary Neville.

Fire minutter senere – i det 79. minutt – ble Haaland byttet av.

Vondt ble til verre for Burnley da Anass Zaroury ble utvist på overtid. Innbytteren satte knottene i leggen til Kyle Walker og etter en VAR-sjekk ble det gule kortet gjort om til rødt.

Ikke bare fikk vi se Erling Braut Haaland briljere fra start, men også Sander Berge fikk sin Burnley-debut bare to dager etter at han signerte for klubben fra Sheffield United.

Manchester City-legende og Burnley-sjef Vincent Kompany satte bærumsgutten rett inn i startelleveren, men i duellen mot sin tidligere sjef, Guardiola, måtte Kompany bevitne Haaland sette Berge i skyggen.