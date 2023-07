Knutsen varsler knallhard evaluering etter smell: – Må snu alle arkene

(Bodø/Glimt – Tromsø 0–2) Patrick Berg (25) etterlyser en diskusjon på kammerset etter nedturen i «slaget om Nord-Norge». Kjetil Knutsen (54) innrømmer at kapteinen har et poeng.

TYDELIG: Bodø/Glimt Kjetil Knutsen mener at det var tydelig at noe ikke stemte for hans gutter.

– Først og fremst tror jeg vi mangler en del energi i dag. Jeg merker det idet kampen går i gang at vi mangler nok kraft til å ta ut energien hvis man ikke treffer i presspillet.

Slik åpner Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen da han skal sette ord på det sjeldne hjemmetapet overfor TV 2.

Siden 1–2-tapet for Brann i mai 2019 hadde Glimt kun røkt på to serietap to serietapMot Molde i 2021 og 2022. på Aspmyra før søndagens 0–2-tap.

– Det blir en skuffende prestasjon. Jeg tror vi får litt betalt for tette kamper og en spillergruppe som i hvert fall i dag ser litt sliten ut, synes jeg, sier Knutsen.

DISKUSJON: Patrick Berg og Kjetil Knutsen i prat på Intility Arena i juni, hvor Bodø/Glimt slo Vålerenga 3–1.

TV 2-kommentator Endre Olav Osnes referer deretter til et tidligere intervju med Patrick Berg, hvor kapteinen skal ha etterlyst at klubben måtte være «smartere mellom kampene».

Intervjuet ble ikke sendt på TV søndag kveld, men kapteinen svarer slik da VG stiller ham spørsmål om hva som var essensen:

– Ønsker ikke å utdype det noe mer enn at vi må se på oss selv og hva vi kan gjøre for å stille best mulig forberedt til hver eneste kamp, skriver Patrick Berg i en SMS.

Jakob Napoleon Romsaas og Yaw Paintsil scoret målene for TIL:

Kjetil Knutsen bekrefter at totalbelastningen er et tema.

– Skal vi lykkes med det vi gjør så må vi ligge helt på terskelen med ting og tang. Det er mulig at vi trente litt for hardt på tirsdagen før kampen mot Bohemians. Det kan diskuteres. Jeg har ikke fasitsvaret her og nå, men han har brakt temaet opp og vi er nødt til å se gjennom det, sier han til TV 2.

Forrige helg vant Glimt 5–2 borte mot Sandefjord forrige søndag. Deretter reiste de hjem til Bodø, hvor tsjekkiske Bohemians ble slått 3–0 på torsdag. Tre dager senere syntes han spillerne så slitne ut.

– Summen her og belastningen på en del enkeltspillere er veldig stor, så jeg tror vi må snu alle arkene og se gjennom det vi gjør. Jeg tror vi trenger litt mer tid, sier Knutsen.

Bodø/Glimt spiller returoppgjør i Praha på torsdag klokken 18.55. Kampen vises på VG+ Sport.