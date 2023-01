Conte med rop om hjelp: Ber Tottenham-toppene om å ta ansvar

Tottenhams italienske manager Antonio Conte er under stadig større press. Nå etterlyser han hjelp fra egne sjefer.

Tottenham-manager Antonio Conte var langt fra fornøyd med eget lag i 0–2-tapet for Arsenal.

17.01.2023 20:20

Tottenham falt til 5. plass etter tapet mot erkerival Arsenal og Martin Ødegaard på søndag. Torsdag venter ny tøff motstand i Manchester City.

På tirsdagens pressekonferanse i forkant av toppkampen luftet italieneren sin frustrasjon rundt hvordan klubben håndterer pressen:

– I England føler jeg det er en dårlig vane at det kun er treneren som skal snakke og forklare klubbens situasjon, sier Conte.

Vil ha italiensk løsning

Både 53-åringen og styreformann Daniel Levy har måtte tåle kritikk de siste ukene etter en ordentlig formdupp:

Tottenham har kun én seier på sine siste fire kamper i Premier League og har fem poeng opp til Newcastle og Manchester United på henholdsvis 3.- og 4.-plass.

Nå ønsker italieneren at også personer høyere oppe i klubben skal møte pressen og svare til media.

– Før hver eneste kamp i Italia hadde vi en person fra høyere oppe i klubben som snakket med media. Jeg føler vi kan gjøre en mye bedre jobb enn det vi gjør nå, og jeg tror det hadde vært bra om klubben var mer til stede, fortsetter 53-åringen.

Fra venstre: Spurs-manager Antonio Conte, assistenttrener Cristian Stellini og sportssjef Fabio Paratici under en treningsøkt.

Tottenhams sportssjef, Fabio Paratici, jobbet med Conte i Juventus og der deltok han på klubbens ukentlige pressekonferanser. I London stiller Conte alene på pressekonferanser, og styreformann Daniel Levy kommer kun med uttalelse én gang i året.

– Jeg har aldri opplevd at sportssjefen eller styret møter pressen og forklarer hva som er strategien og visjonen for klubben.

– Vi trenger ikke at noen deltar hver uke, men i alle fall en eller to ganger i måneden hadde vært bra. Det ville gjort det enklere for alle å forstå hva vi prøver å gjøre, sier en lettere oppgitt Tottenham-sjef foran møtet med Erling Braut Haaland og Manchester City.

Se målene fra da Martin Ødegaard og Arsenal senket Antonio Conte og Spurs: