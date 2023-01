Hat trick-Haaland herjet igjen

(Manchester City - Wolverhampton 3–0) Eventyret Erling Braut Haaland vil ingen ende ta. Mot Wolverhampton kom sesongens fjerde hat trick for jærbuen.

22.01.2023 16:47 Oppdatert 22.01.2023 17:12

– Det begynner å bli helt tullete dette her, er oppsummeringen fra tidligere storscorer Gary Lineker på Twitter.

Og 62-åringen har et godt poeng:

23 ligamål. Det antallet har vært nok til å bli toppscorer i Premier League de siste tre sesongene. Men den grensen er sensasjonen Erling Braut Haaland allerede forbi.

Etter en frustrerende 1. omgang mot Wolverhampton, der ulvene nektet City de store mulighetene, gjorde de lyseblås farligste duo det de har gjort hele sesongen:

Kevin De Bruyne stilte inn sin silkemyke høyrefot, siktet mot 22-åringen fra Bryne, og vipps så sto det 1–0 på Etihad like før pause.

– Det er en himmel full av stjerner, og den som skinner sterkest i Premier League det er Erling Braut Haaland, smalt det fra Viaplay-kommentator Eivind Bisgaard Sundet.

Tidlig i andre omgang kunne 22-åringen enkelt sette 2–0 fra straffemerket, og bare ti minutter senere rotet Wolverhampton det til i bakre rekker:

En feilpasning fra Sa ble enkel mat for Riyad Mahrez, som uselvisk spilte ballen videre til Haaland. På åpent mål ble hat tricket et faktum. Det fjerde hat tricket denne sesongen og ligamål nummer 25 i ligakamp nummer 19.

Fakta Færrest spilte kamper før fire hat trick i Premier League 19 - Erling Haaland 65 - Ruud van Nistelrooy 81 - Luis Suárez 86 - Alan Shearer 89 - Robbie Fowler

Det er flere Premier League-hat trick enn Cristiano Ronaldo og Ole Gunnar Solskjær, og like mange som, blant andre, Mohamed Salah, Carlos Tevez og Fernando Torres. City-legenden Sergio Aguero innehar rekorden med 12 hattrick.

Halvtimen før fulltid ble Haaland byttet ut til stående applaus fra hjemmefansen.

Med jærbuen på benken kontrollerte City inn seieren. En seier som kom langt enklere enn 4–2-triumfen mot Tottenham sist. Etter å ha havnet under med 0–2 var manager Pep Guardiola ikke nådig i sin dom av eget mannskap.

– Vi var frustrerte med egen innsats mot Tottenham, og manageren var veldig tydelig på at det ikke var bra nok. Vi visste at vi måtte være på fra start av i dag, og det synes jeg vi gjorde, sier midtstopper John Stones til Sky Sports etter seieren mot Wolves.

City ligger to poeng bak serieleder Arsenal, men har spilt to kamper mer enn The Gunners. Arsenal møter Manchester United senere i dag.