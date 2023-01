Tilskuer sparket til Arsenal-keeper etter Ødegaard-magi mot Tottenham: – Vi er forskrekket

(Tottenham-Arsenal 0–2) Martin Ødegaard (24) økte Arsenals Premier League-ledelse på tabelltoer Manchester City til åtte poeng med scoring i London-derbyet mot Tottenham. Så tok en publikummer seg frem til banen og sparket Aaron Ramsdale (24).

15.01.2023 19:25 Oppdatert 15.01.2023 21:40

– Vi er forskrekket over oppførselen til en supporter som forsøkte å gå til angrep, sier Tottenham i en pressemelding.

Klubben opplyser at de ser gjennom TV-bilder og jobber med politiet, Arsenal og Ramsdale for å kunne identifisere og bannlyse personen umiddelbart.

Den oppsiktsvekkende hendelsen fant sted like etter kampslutt. Ramsdale var i diskusjon med Tottenham-spiller Richarlison. Like etterpå filmet TV-kameraene en mørkkledd tilskuer som sparket den engelske landslagsmålvakten i siden.

I forkant virket det som Ramsdale feiret 2–0-seieren foran Tottenham-supporterne. Vakter løp til området ved siden av målet som Arsenals nummer 1 holdt stengt under kampen.

– Det er synd når det tross alt bare er en kamp med fotball. Begge lags spillere forsøkte å få meg bort. Heldigvis skjedde ikke noe for drastisk. Det gir meg en bitter smak, men jeg er sikker på at vi vil nyte seieren når vi er tilbake i garderoben, sier Ramsdale til Sky Sports.

Keeperen forteller at han fikk tyn fra Tottenham-fansen gjennom hele kampen og at han slengte med leppa tilbake, men at han mener den ene supporteren gikk over grensen. Følelsene i lokaloppgjøret var sterke, og hjemmepublikumet likte dårlig at Arsenal vant derbyet for første gang siden 2014.

Etter et klønete selvmål av Spurs-keeper Hugo Lloris (36) før kvarteret var spilt under flomlysene på Tottenham Hotspur Stadium, tok Martin Ødegaard kommandoen foran nesten 63.000 engasjerte tilskuere.

Med et enkelt touch la den norske kapteinen ballen til rette for skudd i rommet mellom hjemmelagets forsvar og midtbane. På den neste berøringen banket Arsenal-kapteinen rødtrøyene opp i en 2–0-ledelse med en kontant markkryper i korthjørnet.

– Yes, Ødegaard! Elsker deg, uttaler tidligere Arsenal-spiller Ray Parlour på Twitter.

– I første omgang er vi ekstremt bra. Vi styrer egentlig alt. Vi har spillere som kjenner hverandre godt, som spiller bra og vil ha ballen. I andre omgang blir det litt mer kaotisk, men totalt sett er det solid, sier Ødegaard til Viaplay.

Nå er drammenseren ikke bare kaptein for en av verdens største klubber. Han er også lagets overlegne toppscorer med åtte mål på 17 serieopptredener.

– Det var en deilig scoring, sier Ødegaard og får spørsmål om hvorfor han er blitt så målfarlig.

– Jeg tror det er sammensatt. Jeg tror det handler om min rolle i laget, men også mitt fokus. Jeg har jobbet mye med det og snakket mye med trenerne om å komme meg inn i boksen. Det har mye med mindset å gjøre. Det er deilig å få betalt for det.

Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Ødegaards posisjon i Arsenal og Premier League forsterker seg for hver kamp. Tidligere i uken ble 24-åringen kåret til månedenes spiller for november og desember.

Mot Tottenham ledet Ødegaard igjen laget sitt på en imponerende måte.

– Martin Ødegaard er magisk, skriver det kjente fotballmagasinet Goal til sine over 7,6 millioner følgere på Twitter.

– Han styrer alt som er, sier Viaplay-ekspert Eirik Bakke.

Antonio Contes Tottenham klarte aldri å temme ballfordeleren fra Drammen. Som han gjorde på kunstgressbanen «Kjappen» i barndommen, driblet Ødegaard seg mellom motspillerne og var banens dominerende aktør.

– Vi er frustrerte over resultatet. Vi ville åpne kampen sterkt. I stedet slipper vi inn et mål, så et til. Det andre målet kunne drepe kampen. Så jeg er glad for reaksjonen vi hadde, for vi mistet ikke hodet. Vi avsluttet kampen på en bedre måte, sier Conte til Viaplay.

I Manchester sitter Erling Braut Haaland. Jærbuen er toppscorer med 21 mål og har en drøm om å vinne Premier League, men det ser vanskeligere og vanskeligere ut for City-spissen og hans lagkamerater.

– Det har vel vært et ønske fra Norge i lang tid å få noen etablerte spillere der ute. Det er hyggelig at vi kan glede folk der hjemme som er glad i å se engelsk fotball, sier Ødegaard.