Henning Berg om sparkingen: – Det har jeg et avslappet forhold til

Etter 277 dager i Pafos FC er det slutt for Henning Berg (53). Men den tidligere landslagskapteinen er ikke lei seg for å få sparken på Kypros for andre gang på et drøyt år.

SLUTT: Etter ni måneder er Henning Berg løst fra kontrakten på Kypros.

05.04.2023 12:40

– Følelsesmessig så kommer det an på hvor lenge du har vært i en klubb og hvor mye du har opplevd. Nå har jeg vært her mindre enn ett år, sier Henning Berg til VG.

Han mener han har løftet Pafos opp på et nytt nivå. Klubben har aldri vunnet en tittel og ikke blitt bedre enn nummer seks i den kypriotiske ligaen. Denne sesongen har de ledet serien, ligger nå som nummer fire og skal spille semifinale i cupen.

– Det er to eller tre klubber i denne ligaen som ikke har byttet trener gjennom sesongen. I mitt yrke er det sjelden at kontraktene går ut tiden. Jeg liker å forholde meg til kontrakten og har aldri brutt en. Men hvis klubben har lyst til å bytte, så kan de gjøre det. Jeg er vel ikke den eneste treneren som har måtte avslutte den siste uken, sier Berg med humor.

Den kypriotiske klubben fjernet Henning Berg etter 0–2-tapet for hans forrige klubb, Omonoia, i Nicosia sist søndag. Syv kamper uten seier – fem av dem uavgjorte – ble for mye for klubbledelsen.

– Det høres ikke ut som du er lei deg?

– Nei, nei. Jeg er fornøyd med sesongen. Laget vårt har spilt bedre nå enn i begynnelsen av sesongen. Det er normalt. Men vi har ikke vunnet like mange kamper.

– Du synes ikke det er urettferdig at du er fjernet?

– Jeg tenker ikke å sånne baner i det hele tatt. Sånn er fotballen. Klubben må velge. Det har jeg et avslappet forhold til, sier Henning Berg.

VANT LIGAEN: Henning Berg vant det kypriotiske ligaen med Omonia for to år siden.

– Økonomisk så kommer du godt ut av det?

– Alt er regulert i kontrakten. Det er ikke noe å tenke på.

– Har det vært lukrativt å jobbe på Kypros?

– Det spørs hvem du sammenligner med. Selvfølgelig ikke i sammenligning med store ligaer. Men bra i sammenligning med en normal jobb i Norge. Men jeg er heldig. Jeg er i en økonomisk situasjon hvor jeg egentlig ikke er avhengig av å jobbe. Det betyr at jeg kan velge mine jobber ut fra sportslige hensyn og hva som trigger og motiverer meg. Det er dessverre mange trenere som er i en posisjon hvor de føler at de ikke kan si nei til ting.

Fakta Henning Berg Født 1. september 1969, Eidsvoll. Klubber som spiller: KFUM, Vålerenga 1988-91, Lillestrøm 1992, Blackburn 1993-97, Manchester United 1997-00, Blackburn 2000-03, Rangers 2003–04. Landslaget: 100 kamper (39 som kaptein)/9 mål. Klubber som trener: Lyn 2005-08, Lillestrøm 2008-11, Blackburn 2012 (57 dager), Legia Warszawa 2014-15, Videoton 2016-17, Stabæk 2018-19, Omonia Nicosia 2019–22, Pafos FC 2022–23. I 2004 avsluttet Henning Berg en stor spillerkarriere med tre Premier League-gull og en Champions League-tittel. Pluss 100 landskamper, inkludert to VM- og et EM-sluttspill, for Norge.

I 2005 var han som 35-åring på plass som trener i Lyn, fortsatte i Lillestrøm, hadde sine 57 dager som Blackburn-manager, før ferden gikk videre til Legia Warszawa og Videoton. Det ble seriegull i Polen og sølv i Ungarn.

I 2014 ble det brått slutt som Stabæk-trener. Berg benyttet seg av en klausul i kontrakten og gikk videre til Omonia. Han tok dem til seriegull den første sesongen. Noen måneder senere var det slutt.

I 2022 rakk Berg knapt hjem til Manchester før han skrev en ny kontrakt på Kypros. Denne gangen med Pafos FC fra oldtidsbyen på vestsiden av middelhavsøya. Vis mer

– Men det slipper du?

– Ja, jeg hadde en god spillerkarriere og har ikke kastet pengene ut av vinduet. Jeg har så jeg klarer meg. Jeg har aldri hatt økonomiske motiver for å være trener. Jeg kan tenke på fotballen, jobben og gjør det beste mulig. Uten å bekymre meg for det økonomiske. Det er selvfølgelig en veldig god posisjon å være i, svarer han.

Henning Berg har siden Blackburn-visitten i 2012, hatt base i England. Kona Line Stille Berg og deres to sønner valgte å flytte til Manchester. Begge ungene studerer i London.

– Nå får vi mer tid sammen, og det er bra, sier han og legger til at han på ingen måte er ferdig som trener.