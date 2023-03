Brann-spilleren har vært avhengig halve livet

Forskning viser at flere hundre tusen nordmenn kan være avhengig av nesespray. Brann-spiller Maria Brochmann (29) er en av dem.

Maria Brochmann har prøvd å slutte med nesespray flere ganger uten å lykkes. – Det er veldig kjeipt å være avhengig av dette, sier hun.





18.03.2023 19:59 Oppdatert 18.03.2023 20:26

– Jeg takler ikke en dag uten nesespray, sier Maria Brochmann.

De siste 15 årene har fotballspilleren vært avhengig av Otrivin nesespray for å fungere i hverdagen. Hun forklarer at hun må bruke sprayen flere ganger daglig for å unngå å bli så tett i nesen at hun ikke får puste.