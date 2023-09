Nusa er høyaktuell for ny start: – Han er sterk mentalt

ULLEVAAL (VG) 18-årige Antonio Nusa fikk en drømmedebut for Norge. Landslagseventyret kan fortsette med startplass mot Georgia tirsdag.

NYE OPPGAVER: Antonio Nusa kan få en ny sjanse for Norge mot Georgia.







Publisert: 08.09.2023 00:12

– Han er blant de 13–14 utespillerne i denne troppen som er blant de 10 utespillerne som kan starte, svarer Ståle Solbakken på VGs spørsmål. Han bekrefter at også Jørgen Strand Larsen er høyaktuell for en start i EM-kvalifiseringskampen Norge må vinne på Ullevaal.

– Det er opp til treneren, sier Nusa selv til VG etter 6–0 over Jordan.

Landslagssjefen er imponert over tenåringen fra Langhus sørøst for Oslo.

JUBELKVELD: Antonio Nusa feirer scoringen.

– Han er sterk mentalt. Han mislyktes med de to-tre-fire første driblingene. Men så fortsatte han bare med det han kan best, beskriver Solbakken.

Scoringen mot Jordan kom etter bare 10 minutter. Hele familien var på plass på Ullevaal.

– Det er som en ekte drøm. I kampen ble jeg sjokkert. Jeg tok det inn, men tenkte jeg bare måtte fortsette, sier Nusa.

– Han er i form. Så gjenstår det å se mot bedre motstand. Men det er helt klart at vi har en spiller for fremtiden og kanskje for den nære fremtiden også, røper Solbakken.

NY STJERNE: Antonio Nusa leverte en strålende debut for Norge mot Jordan.

Mye tyder på at det norske landslaget har fått en ny juvel. Landslagssjefen er «nesten hundre prosent» sikker på at 18-åringen vil holde beina på jorden.

– Han er veldig, veldig rolig, det må jeg si, han er «down to earth» på alle parametere. Den personligheten der tror jeg det blir godt å ta med seg de neste 10, 12, 15 årene, mener Solbakken.

Ifølge agent Atta Aneke kunne han allerede nå vært Premier League-spiller. Chelsea skal ha budt mer enn 350 millioner kroner. Men Nusa blir værende i Ronny Deilas Club Brugge.

– Jeg har ikke tenkt så mye på det, sier han til VG.

Solbakken er fornøyd med at Nusa er i Brugge med norsk trener nå.

– Det er lettere å ta samtalene. Jeg vet at vi får gode diskusjoner. Men Ronny brukte ham ikke mot Osasuna i de to tøffeste kampene. Vi må huske på det. Det er ikke slik at han nå skal ta byrdene fra Haaland og Ødegaard, understreker han.

Også Jørgen Strand Larsen (23) herjet med Jordan. Han scoret og var involvert i totalt fire av seks mål med Erling Braut Haaland på benken. Celta Vigo-spilleren ble flyttet ut på høyresiden mot slutten. Alexander Sørloth mangler. Dermed kan det bli Strand Larsen fra start, ved siden av Haaland tirsdag.

Rollen er ikke ukjent.

– Han spiller i en ny rolle som høyre kant under Rafael Benitez Rafael BenitezSpansk trener med fortid i blant annet Liverpool og Real Madrid. i Celta Vigo. Det har gjort fysikken hans bedre. Han orker mye mer, sier Solbakken og svarer «så absolutt» på om Strand Larsen er høyaktuell for å starte mot Georgia.

Markus Solbakken (23) fikk debuten. Faren er klar på at han ikke likte sønnens stygge feilpasning, men kaller Viking-spillerens debut «ok». Han kjente ikke på de store følelsene da avkommet kom på banen i 2. omgang.

– Det var bemerkelsesverdig rolig. Det har nok litt med at det sto 4–0. Jeg har sett at han er i god form på treningene. Så jeg var trygg på at han ikke ville gjøre seg bort. Men han får et minus i margen, sier Ståle Solbakken