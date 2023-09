Innbitt Rubiales går til nytt angrep: – Jeg vil fortsette å forsvare meg

Den hardt pressede spanske fotballpresidenten Luis Rubiales sendte fredag ut et nytt forsvarsskrift der han angriper regjeringen og takker sine støttespillere.

Publisert: 01.09.2023 21:15 Oppdatert: 01.09.2023 21:27

Rubiales har vært i hardt vær etter at han kysset landslagsprofilen Jennifer Hermoso på munnen etter VM-finalen i Australia nylig. Den spanske regjeringen er blant dem som har rettet krass kritikk mot fotballtoppen.

Fredag ble det kjent at voldgiftsretten i spansk idrett innleder etterforskning mot Rubiales. Det skjer etter at regjeringen har levert inn en begjæring om dette via det spanske idrettsrådet.

Samtidig trykker storaviser som Marca og El Mundo en fersk uttalelse Rubiales skal ha formidlet i sakens anledning. Der går han blant annet til angrep på det han oppfatter som utidig politisk innblanding, samtidig som han takker for støtten.

«Jeg er spesielt opptatt av at noen av dem som skal forsvare og bidra til å garantere rettssikkerheten i landet vårt, insisterer på å være med og presse meg, i stedet for å la rettferdigheten gå sin gang og holde seg i bakgrunnen», skriver Rubiales.

«Gjennom denne perioden har jeg vært offer for en politisk og mediemessig lynsjing uten sidestykke, som jeg har holdt meg selv i utkanten av. Ikke bare nasjonalt, men globalt», legger han til.

Han er videre klar på at kampviljen er stor.

«Jeg vil fortsette å forsvare meg for å få fram sannheten. Jeg ønsker å sende en melding til alle gode mennesker i landet vårt og utenfor våre grenser, inkludert de kvinnene som virkelig har blitt angrepet og som har min fulle støtte og forståelse: dette handler ikke om kjønn, det er sannheten», skriver Rubiales.

Han setter sin lit til at voldgiftsretten og undersøkelsene Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har iverksatt, vil frikjenne ham.

«Jeg fortsetter å stole på uavhengigheten til organene der denne saken skal behandles, til tross for det politiske presset», skriver Rubiales.

Han hevder videre at saken hans har blitt gjenstand for «manipulasjoner, løgner og sensur», men at rettferdigheten vil seire til slutt.

Fotballpresidenten hevder han den siste tiden har merket en økende strøm av støtte til hans sak.

«Jeg føler at noe har endret seg, og i møte med en slik falsk urettferdighet og offentlig dom, har vanlige borgere, både kvinner og menn, kommet sammen. Jeg vil takke dere her og nå. Det er på tide å takke dere uendelig for deres enorme støtte, for at dere tror meg og for at dere ikke lar dere rive med av denne kampanjen som er fabrikkert mot meg», skriver Rubiales.

Fotballtoppen risikerer uansett å bli utestengt i to år dersom han finnes skyldig av voldgiftsretten. Minstestraffen er på utestengelse i én måned.

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har allerede suspendert ham i 90 dager. Fifa har innledet sin egen etterforskning i saken.

Ved siden av å være fotballpresident i Spania er Rubiales også visepresident i Det europeiske fotballforbundet (Uefa). (NTB)