«Det er utrolig vanskelig å få alle til å like deg»

For ett år siden roste Lise Klaveness lederstilen til Hege Riise. Fredag var det grunnen til at Riise måtte gå. Men ett tema ulmet under overflaten.

Publisert: 01.09.2023 18:30

Seks minutter.

Så lenge hadde Lise Klaveness snakket før fotballpresidenten nevnte henne alle var der for. Hun som samtidig satt i landslagsgarderoben – én siste gang – noen meter unna.