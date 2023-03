Slik går Norge videre til EM: – Fremdeles en god sjanse

Norges EM-optimisme har allerede fått seg en aldri så liten knekk, men til tross for to skuffende resultater, er håpet langt fra ute. Tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen (80) mener kampen mot Skottland vil avgjøre mye.

TRÅ START: Ståle Solbakken, Martin Ødegaard og resten av de norske gutta står kun med ett poeng etter to kamper i EM-kvalifiseringen.





29.03.2023 18:04

Det er bare spilt to kamper av kvalifiseringen til fotball-EM i Tyskland i 2024, men med kun ett poeng på de to kampene, ser Norges vei alt nå betydelig vanskeligere ut.

Slik ser Norges gruppe ut etter to kamper:

Fakta Gruppe A 1. Skottland – 6 poeng 2. Spania – 3 poeng 3. Georgia – 1 poeng (foran på målforskjell) 4. Norge – 1 poeng 5. Kypros – 0 poeng Vis mer

Det er de to øverste plassene som gir EM-billett. Skottland, som er Norges antatt sterkeste konkurrent om annenplassen, har etter en overraskende seier over Spania fått en luke på fem poeng ned til Norge.

– Vi fikk den tøffeste mulige åpningen på kvalifiseringen, med to bortekamper, og reiser og tidsforskjeller og det hele. Man kan snakke om det til man blir grønn i ansiktet, men jeg er ganske fortrøstningsfull, fordi prestasjonene var gode, sa landslagssjef Ståle Solbakken dagen etter 1–1-kampen mot Georgia.

– Vi kan bli slått ned i bakken fordi vi står her med bare ett poeng, men man kan ikke ta fra oss at vi har blitt et veldig bra fotballag nå, la han til.

Selv med gode prestasjoner har de gode resultatene uteblitt, men å spå utfallet av gruppespillet er ennå tidlig. Det skal spilles seks kamper til – fire på Ullevaal.

Fakta Norges kvalikkamper 17. juni: Norge – Skottland (Ullevaal) 20. juni: Norge – Kypros (Ullevaal) 11. september: Norge – Georgia (Ullevaal) 12. oktober: Kypros – Norge (AEK Arena) 15. oktober: Norge – Spania (Ullevaal) 19. november: Skottland – Norge (Hampden Park) Vis mer

Det er altså 18 poeng å kjempe om. Kampene mot Skottland blir nå enda viktigere. Basert på FIFAs rangering over landslag (sist oppdatert 22. desember 2022) skiller to scenarioer seg ut som de mest sannsynlige.

Spania er rangert som nummer 10, Skottland 42, Norge 43, Georgia 78 og Kypros 110.

Scenario 1:

Spania er gruppefavoritter. Tatt i betraktning at de vinner sine siste seks kamper ender de med 21 poeng og tar gruppeseier.

Skottland slår Kypros igjen og Georgia to ganger, men taper to kamper mot Norge, og ender med 15 poeng.

Norge er klare favoritter i begge kampene mot Kypros og hjemme mot Georgia. Med seier i de tre kampene og seier i begge kampene over Skottland, ender Norge med 16 poeng og blir gruppetoer.

Scenario 2:

Spania vinner sine siste seks kamper, ender med 21 poeng og tar gruppeseier.

Skottland slår Kypros igjen og Georgia to ganger, i tillegg vinner de mot Norge hjemme, men taper borte. Da ender skottene med 18 poeng og blir gruppetoer.

Norge vinner begge kamper mot Kypros og hjemme mot Georgia, taper borte mot Skottland, men vinner hjemme. Da ender Norge med 13 poeng og blir gruppetreer.

Bookmakerne holder Skottland som en knepen favoritt foran Norge etter seieren hjemme mot Spania.

Og nettopp Skottland er Norges neste motstander, 17. juni på Ullevaal.

– Jeg tror Spania løfter seg og vinner gruppen. Så står det mellom Skottland, Georgia og Norge om annenplassen. Vi må nok ha minst fire poeng, kanskje til og med seks, mot Skottland. Dersom vi ikke slår Skottland på Ullevaal i juni så er det i praksis langt på vei kjørt, sier tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen.

Tilbake i 2021 uttalte landslagssjef Ståle Solbakken at hans mannskap hadde en 99 prosent sannsynlighet for å komme seg til EM i 2024.

– Jeg tror fremdeles det er veldig åpent, men Ståles 99 % sjanse til å kvalifisere seg, den holder ikke, sier en lattermild «Drillo».

Møtet med Skottland er fortsatt over to måneder unna – og innen den tid vil sannsynligvis Norges aller største stjerne, Erling Braut Haaland, være tilbake med flagget på brystet. Det tror «Drillo» kan være med på å utgjøre forskjellen.

– Det sier seg selv at han er viktig og gir oss en ekstra dimensjon. Samtidig må vi få litt bedre skikk på forsvaret. Jeg er fremdeles rimelig optimist, og jeg har så stor tro at jeg kommer til å bli skuffet om vi ikke kvalifiserer oss. Jeg tror fremdeles vi har en god sjanse, oppsummerer «Drillo».

Når kalenderen viser 19. november og Norge potensielt ikke har klart å kvalifisere seg, er håpet likevel ikke ute. De kan fortsatt sikre seg deltagelse i EM gjennom Nations League-playoff – der skal tre av 24 EM-plasser deles ut.

De tolv gruppevinnerne fra de tre øverste nivåene i Nations League – A, B og C – har førsterett, men dersom de allerede er kvalifisert til EM gjennom den ordinære kvalifiseringen, altså den vi er inne i nå, så vil plassene gå til gruppetoerne. Der finner vi Norge.

Norge tok annenplass på nivå B, bak Serbia, i sin Nations League-gruppe i fjor.

Serbia har fått en perfekt start på sin EM-kvalifisering med seier mot Litauen og Montenegro og topper sin gruppe.

Dermed er sannsynligheten stor for at Norge får plassen i en playoff-semifinale, og deretter en eventuell finale der det skal spilles om EM-billett.

Både Georgia og Skottland vant sine Nations League-grupper og er uansett utfall sikret playoff-plass.

Slik gruppene står seg per dags dato vil Norge være sikret playoff og semifinale mot enten Nederland, Estland eller Island.