Guardiola mener Haaland må ta risiko før Liverpool-matchen

Erling Braut Haaland (22) «føler seg bra», ifølge trener Pep Guardiola. Spørsmålet er om kroppen er bra nok til at superspissen spiller toppkampen mot Liverpool lørdag ettermiddag.

TRØBBEL MED LYSKEN: Erling Braut Haaland har ikke spilt kamp på 13 dager.





31.03.2023 14:30 Oppdatert 31.03.2023 14:43

– Vi vil se i dag og snakke med legene. Så er det spilleren som vil bestemme. Hvordan føler han seg? Jeg snakket med ham i går og han føler seg bra, men vi får se. Livet er risikofylt på dette stadiet. Du må ta dem, sier Guardiola på en pressekonferanse, og dermed antyder at Haaland kan bli nødt til å ta en sjanse ved å erklære seg klar for spill på et tidspunkt hvor kroppen ikke er optimalt forberedt.

Jærbuen måtte dra hjem fra landslagssamling med en lyskeskade han pådro seg etter en periode med tett kampprogram. Den forrige kampen han spilte var mot Burnley i FA-cupen lørdag for snaut to uker siden.

Ifølge Sky Sports trente ikke nordmannen med resten av laget på torsdagens økt.

– Erling jobber fortsatt med å bli helt frisk. Vi får se i morgen hvordan han føler seg, svarer Guardiola på spørsmålene om den fysiske tilstanden til Haaland.

Premier Leagues norske toppscorer forlot samlingen med Norge i Marbella 21. mars og dro videre til Barcelona hvor den høyre lysken ble undersøkt på et sykehus.

– Jeg har ingen kommentar om Erling. Jeg har ikke sett ham siden han dro (fra landslagssamlingen) og nå er han Manchester Citys ansvar nå, skriver landslagslege Ola Sand til VG.

Manchester City-fansen har samtidig ventet på svar om Haaland rekker hjemmeoppgjøret mot Liverpool lørdag ettermiddag.

Lørdagens superduell kan bli helt avgjørende både for Manchester City og Liverpools sesong.

De lyseblå fra Manchester ligger åtte poeng bak ligaleder Arsenal, riktignok med én kamp mindre spilt, og har kun ti serierunder igjen å hente inn London-klubbens forsprang.

Liverpool har på sin side ikke råd til å miste mange flere poeng hvis håpet om fjerdeplass og Champions League-deltagelse neste sesong skal bli en realitet.

