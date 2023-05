Manchester City-stjernen ba Pep Guardiola holde kjeft: – Jeg elsker det

MANCHESTER (VG) I Manchester Citys overlegne seier mot Real Madrid onsdag, fanget kameraene opp Kevin De Bruyne som kjeftet på Pep Guardiola mens ballen var i spill.

KRANGLET: Pep Guardiola og Kevin De Bruyne underveis i kampen mot Real Madrid.





19.05.2023 14:57 Oppdatert 19.05.2023 15:21

– Jeg elsker situasjonen med Kevin.

Slik svarer Pep Guardiola da han blir spurt om ordvekslingen med Kevin De Bruyne underveis i kampen mot Real Madrid.

– Vi kjefter på hverandre. Jeg liker det. Noen ganger er energinivået litt for flatt. Dere ser det ikke, men han kjefter på meg under trening òg. Vi trenger det, sier Guardiola under pressekonferansen en dag før de kan bli seriemester for tredje gang på rad.

Kameraene fanget opp Guardiola gi noen instruksjoner til De Bruyne midt under kampen. Mikrofoner fanget opp at De Bruyne svarte «hold kjeft» da Guardiola ba belgieren om å sentre ballen etter å ha mistet ballen.

– De blir den beste versjonen av seg selv etter at noe sånt skjer. Gündogan mistet ballen, det samme gjorde de Bruyne. Det trengte vi ikke. Jeg ba dem om å kontroller kampen i pausen, men de gjorde ikke som jeg sa, forteller Guardiola videre.

– Slike ting må skje for at vi skal være konkurransedyktige.

Arsenal-legenden Thierry Henry røpet etter kampen at De Bruyne har slitt med noe privat. CBS Sports-eksperten, som har vært trener for De Bruyne på det belgiske landslaget, snakket med belgieren etter kampen.

– Det var et rørende øyeblikk. Jeg kan ikke si hva det var fordi jeg må holde det privat. Men med tanke på det han sa til meg, har jeg bare mer respekt for hvordan han spilte i dag og hvordan han kjempet for laget. Jeg kan ikke dele hva han sa. Sånn er det, sa Henry hemmelighetsfullt.

Selv om kampen sist onsdag åpenbart var et høydepunkt for City denne sesongen, er all fokus nå på den hjemlige ligaen.

– Vi er selvfølgelig veldig fornøyde med å komme til Champions League-finalen. Men nå kommer det vanskeligste. Vi kan ikke bli distraherte eller la følelsene gå innpå oss, sier Guardiola.

KLEM: Kevin De Bruyne fikk en klem av Pep Guardiola etter å ha blitt byttet ut noen minutter før slutt.

Manchester City spiller hjemme mot Chelsea på søndag. Dersom de vinner den kampen, er seriegullet i boks, uavhengig av om Arsenal klarer å slå Nottingham Forest lørdag.

Guardiola har likevel ikke tatt seieren på forskudd.

– Alle tennisspillere sier at den siste serven er den vanskeligste. På søndag har vi alt i egne hender til å vinne den viktigste turneringen. VI er heldige som har mulighet til å vinne på hjemmebane foran egne fans. Vi må ta den muligheten, sier Guardiola.

Med fire poeng ned til London-klubben trenger Manchester City kun tre poeng i løpet av sine tre siste kamper for å være sikret gullet. De møter Chelsea (hjemme), Brighton (borte) og Brentford (borte) i de tre siste kampene. Målforskjellen gjør imidlertid at City i praksis kun trenger to poeng.